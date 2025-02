Segundo a agência de notícias ANSA, um homem de nacionalidade romena entrou na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e atirou ao chão seis castiçais. O episódio aconteceu na sexta-feira.

As imagens mostram o homem em pé em cima do altar central. Depois dos castiçais, retirou também a toalha. Quando desceu, foi intercetado pelas autoridades.

"Este é o episódio de uma pessoa com graves problemas mentais, que foi detida pela Gendarmaria do Vaticano e entregue às autoridades italianas", disse o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.