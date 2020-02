De acordo com a fonte, o detido foi presente no tribunal de Bragança e condenado a oito meses de prisão com pena suspensa e a 80 dias de trabalho comunitário.

A detenção ocorreu no domingo quando, “no decorrer de uma ação de fiscalização, os militares detiveram um homem a caçar aves, através de meios não permitidos, nomeadamente o chamariz”, segundo a GNR.

A Guarda indica ainda que, “na sequência das diligências policiais, foram apreendidas uma arma, uma mochila, 125 cartuchos e 48 invólucros”.