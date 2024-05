Segundo a PJ, o homem foi surpreendido na quinta-feira junto à sua residência, no concelho de Valongo, quando “recebia uma encomenda ilícita proveniente do Brasil por via aérea”.

A encomenda continha cerca de 4,5 quilogramas de dimetiltriptamina, “um poderoso alucinogénico mundialmente conhecido como ayahuasca”. A embalagem, descrita como contendo um suplemento alimentar orgânico, levantou suspeitas junto das autoridades aduaneiras no aeroporto internacional do Porto, que comunicaram o caso à PJ. “As diligências investigatórias permitiram confirmar que o produto importado era, de facto, dimetiltriptamina, um psicoativo vulgarmente designado de DMT, extraído da folha de certas plantas, encontradas maioritariamente em países da América Central e do Sul, normalmente consumido sob a forma de chá”, refere. Na residência do suspeito foram também encontradas outras substancias, como canábis e uma pequena quantidade de cocaína “destinada a consumo próprio”. O homem vai ser presente a um primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação. A ayhuasca é produzida a partir de plantas amazónicas e o seu consumo encontra-se associado a práticas religiosas. Tem potencial alucinogénio capaz de provocar alterações na consciência por períodos prolongados.