Segundo a polícia criminal, a "vítima foi agredida com uma arma branca, na sequência de uma discussão relacionada com dívidas relativas ao arrendamento do espaço comercial de que era proprietário, na passada quinta-feira".

O desaparecimento da vítima havia sido já participado às autoridades na passada sexta-feira, ao final da noite - revela a PJ.

O detido abandonou o corpo no interior do estabelecimento, tendo a investigação da Diretoria do Sul da PJ apurado que se preparava para ocultar o cadáver.

Para a PJ, foram "recolhidos relevantes elementos probatórios que conduziram à cabal identificação do suspeito".

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação. O inquérito é dirigido pelo Ministério Público, Departamento de Investigação e Ação Penal de Albufeira.