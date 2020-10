O balcão único de atendimento, que funciona nos dias úteis em horário alargado, das 08:00 às 20:00, está situado na entrada principal do Hospital, que sofreu uma intervenção profunda, e integra-se na segunda fase do projeto “ZONA +”.

Naquele espaço, os utentes passam a partir de hoje a poder resolver vários assuntos administrativos pendentes relativos a transportes, listas de espera para consultas ou cirurgias, pagamento de taxas moderadoras ou pedidos de documentação clínica.

Até agora, os serviços estavam distribuídos por espaços e horários diferenciados, o que levava, frequentemente, a que as pessoas se tivessem de deslocar mais do que uma vez ao hospital.

De acordo com a administração hospitalar, o novo balcão único de atendimento conta “com uma equipa multidisciplinar com formação adequada e que está preparada para tratar de múltiplos assuntos”.

A primeira fase do projeto “ZONA +” iniciou-se há um ano, com a colocação de quiosques interativos que possibilitam a efetivação de consultas, pedidos de declarações de presenças e pagamentos de taxas moderadoras.

O projeto inclui ainda o lançamento de uma aplicação e de um portal “que, à semelhança dos serviços já lançados, têm por objetivo facilitar a relação do utente com o Centro Hospitalar, tornando-a mais simples e próxima”.

Quando todas as fases do projeto estiverem concluídas, revela o conselho de administração, será criada a figura do “Gestor do Utente”, que funcionará como o interlocutor nas interações com o Centro Hospitalar.