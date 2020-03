As visitas a doentes internados no Hospital de Aveiro estão interditadas a partir de sábado, devido à pandemia de Covid-19, informou hoje a Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV).

“Por deliberação do Conselho de Administração, as visitas a doentes internados no Hospital de Aveiro estão interditas a partir de amanhã [sábado], 14 de março, e até indicação em contrário”, refere uma nota daquela entidade enviada à comunicação social. A administração do CHBV esclarece que o Serviço de Obstetrícia é “exceção única”. Aquele centro hospitalar refere ainda que os utentes apenas deverão deslocar-se aos hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja para realizar colheitas para análises se tiverem consulta marcada no espaço de uma semana. “Esta regra não se aplica a doentes oncológicos em tratamento de quimioterapia, que mantêm as suas colheitas normais”, adianta a mesma entidade. O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.300 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (34), ao passar de 78 para 112, dos quais 107 estão internados. O boletim epidemiológico assinala também que, desde o início da epidemia, a DGS registou 1.308 casos suspeitos (mais de o dobro em relação a quinta-feira) e mantém 5.674 contactos em vigilância. Na quinta-feira, o Governo anunciou que as escolas de todos os graus de ensino vão suspender todas as atividades letivas presenciais a partir de segunda-feira, devido ao surto de Covid-19. Várias universidades e outras escolas já tinham decidido suspender as atividades letivas. O Governo decidiu também declarar o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.