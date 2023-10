A intenção foi transmitida esta tarde pela administração do HBA à comissão de utentes durante uma reunião que serviu para discutir os problemas verificados no hospital, que serve os concelhos de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço.

“A reunião correu bem e deram-nos algumas informações úteis. Uma das questões mais relevantes é que já existe uma proposta da administração no Ministério das Finanças para a contratação de mais profissionais de Saúde, de forma a substituir aqueles que foram saindo”, adiantou à Lusa Fernanda Santos, da comissão de utentes do HBA.

Segundo referiu Fernanda Santos, em causa está a contratação de cerca de duas centenas de pessoas, de todas as categorias profissionais de saúde.

“Esperamos que isto ajude a minimizar alguns dos problemas que temos assistido nos últimos tempos, aumentando o número de profissionais disponíveis”, apontou.

Entretanto, na quarta-feira o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, anunciou no parlamento que as urgências pediátricas do HBA iriam voltar a funcionar durante o dia à sexta-feira, a partir deste mês.

No âmbito do plano para os Serviços de Urgência de Pediatria do SNS, para os meses de julho a setembro, as urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo passaram a funcionar de segunda a quinta-feira, entre as 09:00 e as 21:00, estando encerradas no período noturno e todo dia à sexta-feira, sábado e domingo.

O plano terminou em 30 de setembro, devendo o novo ser apresentado nos próximos dias.

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, no distrito de Lisboa, funcionou até 19 de janeiro de 2022 no regime de PPP, sendo gerido, até então, pelo grupo privado Luz Saúde.

Atualmente, a unidade hospitalar tem gestão pública, assente no modelo de entidade pública empresarial (EPE).

A unidade hospitalar abriu em janeiro de 2012 para servir 278 mil habitantes dos concelhos de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço.