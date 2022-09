Até aqui, os utentes da região só dispunham dessa consulta médica no Hospital São Sebastião, que, localizado em Santa Maria da Feira, é a unidade de referência para o norte do distrito de Aveiro e funciona como sede administrativa não só desses dois hospitais, mas também do de São João da Madeira.

O presidente do conselho de administração do CHEDV, Miguel Paiva, disse à Lusa que, entre os cerca de 350.000 utentes dos três hospitais, se tem registado “um significativo aumento da procura por essa especialidade médica”, que é dedicada ao “diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas com esófago, estômago, intestino, fígado, vias biliares e pâncreas”.

Só no que se refere a utentes com residência em Oliveira de Azeméis, em 2019 o hospital da Feira realizou 287 consultas de Gastroenterologia, em 2020 ficou-se pelas 279 devido às restrições de acesso impostas pela pandemia de covid-19 e em 2021 viu esse número de atendimentos crescer para 648 – o que representa um aumento de 80% face ao ano pré-pandemia.

Passando a alocar gastroenterologistas a Oliveira de Azeméis, o CHEDV quer assim, de um ponto de vista geral, proporcionar aos doentes da sua área geográfica de influência um acesso facilitado ao médico da especialidade e, numa perspetiva mais específica, evitar aos utentes que residem a sul da Feira a necessidade de se deslocarem ao Hospital São Sebastião, o que, considerando o território em causa, poderá poupar-lhes viagens de ida e volta na ordem dos “60 quilómetros”.

“Desta forma, vamos melhorar a acessibilidade dos utentes à especialidade, contribuindo para um diagnóstico mais rápido e cómodo”, justificou Miguel Paiva.

O mesmo responsável realçou que “esta medida integra a estratégia que o CHEDV vem seguindo para aproximar os cuidados médicos das pessoas que deles precisam”, o que já implicou “a valorização da carteira de serviços de ambulatório no hospital de Oliveira de Azeméis”. Foi essa filosofia, aliás, que dotou o bloco operatório do Hospital São Miguel com serviços de Oncologia Médica e Reumatologia, “duas especialidades que nunca haviam estado disponíveis naquela unidade”.

A nova consulta de Gastroenterologia do Hospital São Miguel junta-se agora à atividade assistencial que já aí existe nos domínios de Anestesiologia, Cardiologia, Cuidados Paliativos, Ginecologia, Medicina Interna, Neonatologia, Neurologia, Oncologia Médica, Pediatria, Pneumologia e Reumatologia.