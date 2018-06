A Consulta Externa de Pediatria do Hospital de São João, no Porto, conta a partir de sexta-feira com instalações remodeladas, incluindo um espaço dedicado ao tratamento oncológico para crianças e jovens em ambiente totalmente pediátrico, anunciou hoje a instituição.

O novo espaço, que fica situado junto às consultas externas do hospital, representa uma solução provisória, uma vez que o Ministério das Finanças ainda não desbloqueou as verbas prometidas pelo Governo para as obras de construção da nova ala pediátrica.

Em comunicado hoje enviado à agência Lusa, a administração do hospital esclarece que as obras de remodelação do novo centro ambulatório decorreram durante oito meses e fazem parte do processo de renovação de toda a Consulta Externa, que visa “dar mais segurança e conforto aos doentes e seus acompanhantes, bem como aos profissionais”.

Vários pais têm denunciado que a prestação de cuidados a crianças com cancro é feita num corredor, sublinhando também o mau estado de conservação dos quartos de internamento, nomeadamente a existência de buracos na parede, que deixam entrar frio.

Há dez anos que o hospital tem um projeto para construir uma ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido prestado em contentores.

O projeto, denominado “Joãozinho”, está orçado em cerca de 22 milhões de euros. O hospital tem cerca de 19 milhões de euros depositados numa conta, mas falta luz verde das Finanças para que os possa utilizar.

O presidente do Hospital de São João, António Oliveira e Silva, admitiu no final de maio, que as condições do atendimento pediátrico são “indignas” e “miseráveis”, lamentando que a verba para a construção da nova unidade não tenha sido desbloqueada.

“Há um protocolo assinado, temos um projeto pronto para entrar em execução e não temos o dinheiro libertado que torne possível a execução desse projeto”, afirmou António Oliveira e Silva.

Na ocasião, o responsável disse que as obras que não dependem dessa verba têm vindo a ser realizadas, nomeadamente o novo centro ambulatório para a pediatria, que fica disponível a partir de sexta-feira.

A inauguração da remodelação da Consulta Externa de Pediatria e do novo espaço de tratamento oncológico pediátrico no Hospital São João está agendado para as 11:00 de sexta-feira.