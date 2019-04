“Com a coordenação deste grupo por um representante da Ordem dos Engenheiros pretende-se assegurar não apenas total transparência do processo, como o aumento do rigor nas decisões técnicas”, frisou.

Em face da urgência da construção desta empreitada, a Lei do Orçamento de Estado para 2019 autorizou o Centro Hospitalar Universitário São João a recorrer ao procedimento de ajuste direto na contratação.

Segundo a unidade de saúde, esta abordagem não atrasará o processo e aumentará a “exigência e o rigor com que o Estado aborda este investimento”.

A ala pediátrica assenta na construção de um edifício funcional adaptado aos cuidados multidisciplinares de elevada diferenciação prestados a crianças e adolescentes com doença complexa na região Norte.

“Aposta nos cuidados em ambulatório, particularmente na cirurgia de ambulatório, bem como na diferenciação de camas de cuidados intensivos e intermédios, sendo a única estrutura da região preparada para dar resposta a crianças politraumatizadas, às crianças com doença cardíaca com necessidade de tratamento invasivo ou de cirurgia cardíaca, com doença do foro neurocirúrgico, bem como, parte importante das crianças com doença oncológica”, salientou o centro hospitalar.

O São João congratula-se por todo o processo de construção estar a decorrer sem atrasos em relação ao plano estabelecido.

A pediatria do Hospital de São João funciona há cerca de 10 anos em contentores.