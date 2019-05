“No âmbito da ativação do Plano de Contingência, para dar resposta às necessidades dos utentes em períodos de maior procura de cuidados de saúde, o Hospital Vila Franca de Xira adapta espaços físicos localizados nas alas de internamento de forma a poder receber doentes que necessitam de cuidados. A estes doentes estão garantidas as condições de prestação de cuidados de saúde”, lê-se num comunicado do Hospital de Vila Franca de Xira enviado à Lusa.

No mesmo texto, o hospital garante que “não interna doentes em instalações sanitárias”, ainda que as conclusões da Entidade Reguladora da Saúde, retiradas da análise às queixas dos utentes, apontem em sentido contrário.

A Entidade Reguladora da Saúde conclui que o Hospital de Vila Franca de Xira teve centenas de utentes internados em refeitórios, pelo menos ao longo de quatro anos, havendo também casos de doentes internados em casas de banho.

O regulador da Saúde analisou reclamações de utentes que indicavam ter ficado internados em refeitórios no Hospital de Vila Franca de Xira e concluiu que “a utilização dos refeitórios para internamento de utentes não é uma medida excecional e não tem qualquer relação com o aumento de procura dos serviços do hospital”.