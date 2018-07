O Hospital Garcia da Orta (HGO), em Almada, no distrito de Setúbal, vai contratar 52 novos profissionais de saúde para fazer face à passagem das 40 para as 35 horas semanais, anunciou hoje aquela unidade hospitalar.

De acordo com o hospital, vão ser contratados 23 enfermeiros, 23 assistentes operacionais, dois assistentes técnicos, um técnico superior de farmácia e três técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, para as especialidades de patologia clínica, cardiopneumologia e radiologia.

Estes 52 novos profissionais de saúde que vão ajudar a “ultrapassar eventuais constrangimentos que possam ocorrer com a alteração do período normal de trabalho para as 35 horas semanais”, explicou o HGO em comunicado.

O hospital de Almada evidenciou ainda que estas contratações são “um contributo para a melhoria contínua dos cuidados de saúde que são prestados às populações”, não só de Almada, como de todo a península de Setúbal.

Segundo o Ministério da Saúde, até maio foram contratados 1.600 profissionais para suprir as necessidades da passagem de trabalhadores às 35 horas de trabalho semanais e vão ser contratados este mês mais 2.000 (entre enfermeiros, técnicos e administrativos).

O ministro tem reiterado que o Governo e os hospitais estão a fazer um planeamento “como nunca foi feito”, mas não se compromete com a contratação adicional de profissionais depois do verão e indica que não deverá haver margem financeira para contratar o número desejável de profissionais.