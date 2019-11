Em comunicado, a administração do hospital adiantou que se reuniu hoje com as comissões de utentes dos concelhos de Almada e Seixal, a pedido das mesmas, tendo informado que “estão a ser trabalhadas várias hipóteses com o objetivo de minorar ou solucionar os problemas que se vivem atualmente”, de falta de médicos especialistas.

Segundo a Comissão de Utentes de Saúde do Concelho do Seixal, em declarações à Lusa, a urgência pediátrica do Garcia de Orta vai passar a encerrar todas as noites, a partir de 18 de novembro, por seis meses.

Contudo, na nota enviada, o hospital não confirma que esta medida se poderá concretizar, frisando apenas que a administração continua “a procurar ultrapassar” a situação de falta de pediatras, em conjunto com o Ministério da Saúde e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Neste sentido, indicou que, assim que possível, serão dadas a conhecer “todas as iniciativas que vêm sendo concretizadas, como os seus resultados”.

“Como é conhecido, esta situação decorre do facto de o Hospital se defrontar com a carência de médicos especialistas em pediatria desde a saída, no final de 2018 e início de 2019, para o setor privado, de vários médicos que pertenciam ao quadro deste hospital”, explicou.