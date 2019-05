O novo serviço promovido pelo Hospital de São João, no Porto, e que vai ficar baseado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Valongo, arrancou com o apoio a cinco doentes.

Segundo a secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, com esta unidade, são já 12 em funcionamento, sendo o objetivo do Governo atingir as 25.

O diretor desta Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHM), Carlos Dias, informou que "para cinco doentes foram preconizados quatro enfermeiros” e dois médicos, “sendo um deles a tempo completo e outro a tempo parcial".

Esta equipa terá ao seu dispor duas viaturas, que transitaram do conselho de administração do Hospital de São João, informou a assessoria daquela unidade hospitalar.

"Pretendemos dentro de um ano ter 15 doentes, o que quer dizer que iremos ter três equipas, três viaturas, nove a 12 enfermeiros e cerca de cinco médicos", acrescentou o responsável.

Questionado pela Lusa sobre se isso implicará um reforço dos recursos humanos do hospital, Carlos Dias não se comprometeu, remetendo-o para o Ministério da Saúde, mas admitiu outro cenário, afirmando que, se em teoria o serviço vai permitir "reduzir camas no hospital", se assim for, "haverá recursos que podem ser deslocados para este serviço".