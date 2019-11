Além de ter integrado o Quarteto do Hot Clube, individualmente, tocou com vários músicos de jazz portugueses e estrangeiros, entre os quais Jerome Richardson, Julius Watkins, Don Byas, Chet Baker, Herb Geller, Paul Gonsalves, Gerry Mulligan ou Milt Jackson.

Com o pianista Marcos Resende e o contrabaixista Jean Sarbib, fez parte do Quarteto de Dexter Gordon no I Cascais Jazz - Festival Internacional de Jazz, em 1971.

Paralelamente, foi produtor de programas de música clássica e de jazz na RTP, onde integrou também a Comissão Diretiva de Programas e foi Chefe do Departamento de Programas Musicais.

Desde os anos 1960 até à atualidade foi autor e apresentador de vários programas de rádio dedicados ao jazz, em estações como o Rádio Clube Português, a Rádio Renascença e a Antena 2, de "TV Jazz", que manteve ao longo das décadas de 1960 e 1970, na RTP, a "Um Toque de Jazz", que realizou em anos mais recentes na Antena 2.

No cinema, foi autor da banda sonora de vários filmes e documentários, entre os quais “Belarmino” e “Uma abelha na chuva”, de Fernando Lopes, e “Pedro Só”, de Alfredo Tropa.

Ao longo da carreira, escreveu artigos de divulgação de jazz e foi crítico daquele género musical em vários jornais e revistas, como a Capital e o Diário de Notícias.

Manuel Jorge Veloso foi ainda professor na Escola de Cinema do Conservatório Nacional (1971/1973), fez parte da direção da Juventude Musical Portuguesa (1966/1968) e foi secretário-geral da Academia de Amadores de Música (1985/1991).

Em 2014 criou, com o crítico e programador António Curvelo, o ciclo “Histórias de Jazz em Portugal”, com o objetivo de divulgar “o momento único” que o jazz português está a viver, com várias gerações de músicos no ativo.

Em outubro, o Hot Clube de Portugal, em Lisboa, acolheu uma série de concertos para celebrar este ciclo e assinalar a edição das gravações dos espetáculos realizados nesse âmbito.

O ciclo “Histórias de Jazz em Portugal”, uma coprodução do Hot Clube de Portugal (HCP) e do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, realizou-se entre janeiro de 2014 e maio de 2015 e incluiu uma série de concertos ao vivo com formações do jazz em português.

O velório de Manuel Jorge Veloso está marcado para hoje na igreja de São Francisco de Assis, na zona de Xabregas, em Lisboa, e o funeral acontece na quinta-feira, no cemitério do Alto de São João.