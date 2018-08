“Atualmente, exércitos que utilizam tecnologia estão a usar e a desenvolver vários sistemas de armas autónomas com níveis decrescentes de controlo humano”, refere a HRW, aludindo às forças armadas dos Estados Unidos, China, Israel, Coreia do Sul, Rússia e Reino Unido.

Instando “todos os Estados a comprometerem-se a negociar sem demora um tratado de proibição juridicamente vinculante”, a HRW referiu a necessidade de “uma humanidade básica e uma consciência pública” para a “proibição do desenvolvimento, da produção e do uso de armas completamente autónomas”.

No relatório “Apelo: Um Imperativo Moral e Legal para Banir as Armas Robotizadas Assassinas”, divulgado hoje, a investigadora da HRW coordenadora da Campanha Parar as Armas Robotizadas Assassinas, Bonnie Docherty, frisou que “permitir o desenvolvimento e uso de armas robotizadas mina a estabilidade moral e os padrões legais”.

“Os Estados devem trabalhar em conjunto para proibir preventivamente os sistemas de armas robotizadas antes que estes proliferem por todo o mundo”, referiu Docherty no relatório, publicado com a International Human Rights Clinic, programa da Faculdade de Direito de Harvard.