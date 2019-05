Ao jornal Sul Informação, o diretor do agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa confirmou que a vítima mortal é uma aluna deste estabelecimento e que o jovem ferido é também um estudante algarvio.

Em declarações à RTP Francisco Soares, diretor da escola, muito emocionado, reiterou também estas informações. Segundo o responsável, os alunos estavam com outros quatro colegas e dois professores num intercâmbio ao abrigo do programa Erasmus+: Comenius, e encontravam-se fora há cerca de uma semana.

As primeiras informações davam conta de que a vítima mortal teria 16 anos, mas o diretor informa que a jovem tinha 15 anos.

O jovem que ficou ferido está "livre de perigo", adiantou. Em declarações à Lusa, o chefe de gabinete do presidente da Câmara de Faro, Henrique Gomes, informou que o rapaz, também aluno do 10.º ano da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, sofreu uma fratura na clavícula e se mantém internado numa unidade de saúde local.

Na 'minivan' que os transportava seguiam ao todo 6 estudantes e duas professoras, tendo todos sido transportados para o hospital Cegléd.

O veículo que transportava os estudantes embateu num camião quando estava a caminho do aeroporto de Budapeste.

O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, em declarações à RTP, começou por endereçar condolências por parte do governo à família.

Os outros alunos e professores portugueses envolvidos no acidente já tiveram alta e estão a ser acompanhados pela embaixadora portuguesa na Hungria, adiantou.

Nesta fase, diz José Luís Carneiro, a prioridade é apoiar estes portugueses no seu regresso ao país e manter o contacto com as autoridades judiciárias da Hungria com vista à transladação da vítima mortal.

Devido ao sucedido, todas as atividades letivas nos estabelecimentos escolares que pertencem ao Agrupamento de Pinheiro e Rosa estão interrompidas até segunda-feira e os serviços da autarquia estão a acompanhar de perto toda a situação, quer junto da família, quer junto do estabelecimento escolar, quer junto da Secretaria de Estado das Comunidades, referiu Henrique Gomes.

Ministério da Educação lamenta acidente na Hungria e diz que já foi disponibilizado apoio