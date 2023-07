“A nossa posição é clara: o Governo apoia a adesão de Estocolmo à Aliança Atlântica (…). A conclusão do processo de ratificação é agora apenas uma questão técnica”, declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Peter Szijjarto.

A declaração foi difundida por Szijjarto na plataforma digital Facebook, antes de partir para a cimeira da NATO em Vilnius.

A questão da adesão sueca teve na segunda-feira um desenvolvimento importante, com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a concordar com a entrada da Suécia na Aliança Atlântica.

Em contrapartida, Estocolmo garantiu que apoiaria os esforços de adesão da Turquia à União Europeia (UE), incluindo na liberalização de vistos.

O reforço das capacidades de dissuasão e defesa da Aliança é um dos principais temas da cimeira, que junta hoje e quarta-feira os 31 atuais membros para analisar uma revisão do modelo de organização militar e novos planos regionais – um plano cuja relevância foi fortalecida pela invasão russa da Ucrânia iniciada em fevereiro do ano passado.

A cimeira servirá para discutir ainda o reforço do investimento dos aliados, para dar resposta a este plano, bem como para suprir as necessidades da Ucrânia no seu esforço de guerra.