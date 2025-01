Os “grandes sacrifícios” e a determinação dos palestinianos, juntamente com a morte dos “seus grandes líderes”, incluindo Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar, do movimento islamita Hamas, fizeram com que o Governo israelita fosse forçado a aceitar um cessar-fogo, afirmou, na quarta-feira, Mohammad Abdul Salam em declarações divulgadas pela agência de notícias iemenita Saba.

“Nós, no Iémen, agradecemos a Deus por permitir que o nosso amado povo e as nossas forças armadas assumam esta responsabilidade, apoiando Gaza com manifestações semanais que moveram massas e operações militares eficazes e influentes desde o início do dilúvio até ao anúncio do cessar-fogo em Gaza”, acrescentou.

O porta-voz dos Huthis sublinhou que, embora esta batalha esteja “a chegar ao fim” com o anúncio da trégua, a “contínua ocupação da Palestina constitui uma ameaça para a segurança e a estabilidade da região”.

“Não haverá uma verdadeira paz na região a não ser que desapareça esta entidade emergente imposta por uma força ocidental e norte-americana que lhe fornece os meios de sobrevivência à custa do povo palestiniano e dos povos da região”, concluiu, referindo-se a Israel.

Um cessar-fogo entre Israel e o movimento Hamas entra em vigor, em Gaza, no domingo.

A trégua prevê a libertação de reféns israelitas em troca de prisioneiros palestinianos, e o acesso humanitário à Faixa de Gaza, onde mais de 46.700 pessoas morreram desde 07 de outubro de 2023.

O pacto entra em vigor às 12:15 no domingo (10:15 em Lisboa), e na primeira fase vai ter uma duração de 42 dias, durante os quais vai ser dada luz verde à entrada de ajuda humanitária e de combustível em toda a Faixa de Gaza e à reabilitação dos hospitais.

No decurso destas ações, as duas partes vão definir os detalhes da segunda e da terceira fases do cessar-fogo, que visam o fim definitivo da guerra e a reconstrução de Gaza.

Os Huthis lançaram dezenas de ataques no mar Vermelho e contra Israel em apoio aos palestinianos na Faixa de Gaza, desencadeando campanhas de bombardeamento de retaliação por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido, por um lado, e de Israel, por outro.