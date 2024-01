De acordo com um decreto do Ministério de Assuntos Jurídicos dos Huthis, que controlam grande parte do noroeste do país, citado pela agência Efe, as autoridades de Al Hodeida instalarão em breve a nova sinalização “para facilitar a interação dos cidadãos com o novo nome” desta rua, que liga a cidade à capital, Sanaa, controlada por insurgentes desde 2014.

Por sua vez, o governador nomeado pelos Huthis em Al Hodeida, Mohamed Quhaim, emitiu um decreto para oficializar esta mudança do nome da artéria, anteriormente conhecida como “90th Street”.

Os Huthis lançaram vários ataques a navios comerciais e de guerra no mar Vermelho a partir da cidade portuária de Al Hodeida, que também tem sido alvo de bombardeamentos dos Estados Unidos da América (EUA) e do Reino Unido em retaliação às ações dos insurgentes iemenitas contra as embarcações.

Desde 19 de novembro, os rebeldes, apoiados pelo Irão, levaram a cabo dezenas de ações contra navios mercantes em apoio aos palestinianos na Faixa de Gaza e para prejudicar economicamente Israel, e as suas ações causaram graves perturbações no comércio marítimo mundial.

Tal como outros grupos armados xiitas que operam no Médio Oriente, os Huthis celebraram os ataques do grupo islamita Hamas contra Israel, que provocaram uma resposta brutal de Israel, que já deixou mais de 26 mil mortos e mergulhou a Faixa de Gaza numa catástrofe humanitária.

O grupo extremista Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, mantém mais de 100 reféns em cativeiro desde 7 de outubro de 2023, quando raptou cerca de duas centenas de pessoas no sul de Israel.