Os rebeldes huthis do Iémen reivindicaram hoje um novo ataque com mísseis e 'drones' contra o porta-aviões USS Harry S. Truman e "outros navios de guerra" no Mar Vermelho, relatos que ainda não foram comentados pelos Estados Unidos.

O porta-voz das operações militares Huthi, Yahya Sari, afirmou que “as forças de mísseis e ‘drones’ das Forças Armadas do Iémen” atacaram os navios norte-americanos, que “estavam a tentar levar a cabo operações para atacar o Iémen”. “Este ataque é o sexto contra o porta-aviões desde a sua chegada ao Mar Vermelho”, disse Sari na rede social X, garantindo que “a operação atingiu com sucesso os seus objetivos”. As informações sobre o ataque iemenita ainda não foram verificadas de imediato por fontes independentes, nem comentadas pelos Estados Unidos. O porta-voz iemenita reiterou que “as forças armadas iemenitas permanecem preparadas para qualquer escalada norte-americana ou israelita e continuam a cumprir os seus deveres para com o povo palestiniano oprimido”. “As operações não vão parar até que a agressão seja interrompida e o cerco à Faixa de Gaza seja levantado”, acrescentou. Israel tem respondido com vários ataques aéreos contra o Iémen, enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido também realizaram ataques aéreos contra o país, argumentando que estão a tentar garantir a segurança da navegação na zona. Os rebeldes iemenitas prometeram continuar as suas operações até que Israel termine a sua ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza que já fez mais de 46.700 mortos, uma retaliação pelos ataques do movimento em solo israelita de 7 de outubro de 2023, em que os islamitas mataram mais de 1.200 pessoas e raptaram mais de duas centenas.