“A IATA exortou todos os ramos da União Europeia a apoiar uma iniciativa do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, para se chegar a acordo sobre um certificado europeu de vacinação covid-19 digital comum, que permitiria aos vacinados viajarem livremente pela Europa sem o teste à covid-19″, lê-se num comunicado divulgado pela associação que representa cerca de 290 companhias aéreas.

Numa carta aberta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também dirigida aos principais decisores políticos da União Europeia (UE), o diretor-geral e presidente executivo da IATA, Alexandre de Juniac, apelou aos Estados-membros da UE para coordenarem uma medida que permitiria à Europa “benefícios económicos e sociais” com a restituição da liberdade de circulação, “a começar pelos vacinados”.

A Iata entende que a iniciativa grega deve ser “urgentemente” adotada pela Comissão Europeia e por todos os Estados-membros.

“A vacinação é fundamental para reabrir fronteiras com segurança e estimular a recuperação económica”, defendeu Alexandre de Juniac, acrescentando que “um certificado de vacinação pan-europeu mutuamente reconhecido seria um passo importante para dar aos governos a confiança para abrir com segurança as suas fronteiras e, aos passageiros, a confiança para voar sem a barreira da quarentena”.

O primeiro-ministro grego propôs a criação de um certificado de vacinação harmonizado, que, segundo a IATA, poderia contribuir “para o restabelecimento da mobilidade à escala global, que é a base para o restabelecimento da atividade económica aos níveis anteriores à crise”.

Para a associação, aquela medida torna-se mais urgente face aos novos bloqueios e restrições de viagens em todo o mundo, devido ao surgimento em alguns países de novas variantes mais agressivas do vírus.

“Estamos a viver dias muito sombrios com esta pandemia. Mas as medidas duras adotadas, combinadas com programas de vacinação acelerados, devem dar-nos esperança de que podemos restabelecer com segurança a liberdade de circulação”, enfatizou o presidente executivo da IATA.

Na perspetiva de Alexandre de Juniac, aquela medida “vai salvar empregos, aliviar a angústia mental, juntar famílias e reavivar a economia” e pediu que os governos “comecem a trabalhar juntos com muito mais eficácia” no planeamento da retoma da “conectividade global”.

Os Chefes de Estado da UE reúnem-se na quinta-feira, com a proposta do primeiro-ministro grego em cima da mesa, dando esperança às companhias aéreas de que a Comissão Europeia possa ser instruída no sentido de desenvolver uma certificação estará na ordem do dia. Espera-se que eles instruam a Comissão a tomar medidas e desenvolver uma certificação comum de vacinação.