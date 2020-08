A viatura oficial do chefe de Governo foi filmada pelos 'media' locais à chegada ao Hospital Universitário de Keio para "uma inspeção médica regular" que Shinzo Abe efetuou durante as férias, disse um secretário do seu gabinete à cadeia estatal japonesa NHK, de acordo com a agência de notícias espanhola Efe.

No domingo, o ex-ministro das Finanças Akira Amari, considerado muito próximo do primeiro-ministro, disse num programa de televisão local que o chefe do Governo precisava de descansar.

Segundo os meios de comunicação social japoneses, o primeiro-ministro sofreu problemas de saúde recentemente e já tinha sido submetido a um exame médico em meados de junho.

Nos últimos dois meses, Shinzo Abe limitou as aparições públicas aos eventos comemorativos do 75.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Abe, de 65 anos, assumiu o cargo em 2012, embora anteriormente tenha dirigido o executivo japonês durante um breve mandato de um ano, que terminou em 2007, devido a uma patologia do sistema digestivo.

O político tornou-se o primeiro-ministro mais antigo do Japão em novembro e o mandato atual poderá ser prolongado até setembro de 2021, de acordo com as regras internas do seu partido.