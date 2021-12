Foram encontrados 18 campos de treino romanos localizados a quatro quilómetros de León, em Espanha, conta o El País. Foi nestas estruturas que legionários de Roma aprenderam a entrincheirar-se, cavar valas, levantar aterros, paliçadas, entre outras técnicas militares.

Segundo um estudo apresentado, a descoberta destes campos de treino mostra não só a importância estratégica ou de segurança da construção dos locais mas também o seu valor altamente simbólico como demonstração do poder imperial, ordem e disciplina.

"Este tipo de instalação exigia um trabalho coletivo e coordenado e estava relacionado com a manutenção da moral e identidade, ordem e hierarquia", explica Ángel Morillo, Professor de Arqueologia da Universidade Complutense de Madrid. "Na Alemanha e Grã-Bretanha já são bem conhecidos, mas este é o primeiro grupo deste tipo a ser investigado em pormenor" em Espanha.

Há cerca de 10 anos, durante a compilação de informações de municípios próximos da capital de León, foi descoberto um possível recinto militar em Trobajo del Camino, no município de San Andrés de Rabanedo. A descoberta levou a equipa de arqueólogos a alargar as buscas na área circundante, em Oteruelo de la Valdoncina, a três quilómetros de Trobajo e no município de León.

Utilizando técnicas de teledeteção e fotografias aéreas comparativas, foram localizados os campos militares. Quase todos os recintos mostram planos quadrangulares com cantos arredondados, com dimensões entre meio e três hectares e superfícies perfeitamente niveladas.