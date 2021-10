"O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Vila do Conde, ontem, dia 20 de outubro, localizou uma idosa de 77 anos que se encontrava desaparecida, na localidade de Macieira da Maia, no concelho de Vila do Conde", refere a força policial em comunicado enviado às redações.

Assim, "na sequência de um alerta de familiares a dar conta do desaparecimento da idosa durante a manhã de ontem, os militares da Guarda encetaram de imediato diligências para a localizar, através do reforço de meios ativado para o local".

A idosa foi encontrada "cerca de duas horas e meia depois do alerta", estando "consciente e desidratada, tendo sido possível apurar-se que se tinha ausentado de casa, numa zona de mato, acabando por cair e ficar impossibilitada de se levantar".

"A idosa foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, tendo sido encaminhada para uma unidade hospitalar para monitorização do seu estado de saúde", é ainda explicado.

A GNR informou que "esta ação contou com o reforço do Destacamento Territorial de Matosinhos, de um binómio cinotécnico do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto, de militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) e de um drone da mesma unidade, e com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde".