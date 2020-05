“Se não tivesse o vidro, dava-lhe o beijinho do costume. Assim, atiro-o”, conta Rosália Ferreira, de 71 anos, depois do reencontro com a mãe, Alexandrina Charneco, de 93 anos, que sofre de demência e vive, há quatro anos, no lar Montepio, da União Mutualista Nossa Senhora da Conceição, no Montijo, distrito de Setúbal.

Celebrando o Dia da Mãe, Rosália Ferreira, que é filha única, aproveita para oferecer à mãe uma fotografia das duas e “umas palavrinhas de afeto”, além dos beijos atirados pelo vidro, numa “surpresa de que não estava à espera”.

“Olha, assim que puder, venho logo ter contigo”, garante Rosália Ferreira, equipada de uma viseira com a frase "vai ficar tudo bem". Ao sair da cabine, a filha confessa sentir-se com o coração mais aconchegado. Do contacto “sem filtros”, percebe que a mãe “está tranquila, com um ar sereno”.

Depois de cerca de dois meses de isolamento devido à covid-19, o reencontro entre os idosos e os seus familiares é possível através da ‘box’ das emoções, numa cabine instalada à entrada do lar, com um vidro que separa e impede o contacto físico, e sem qualquer interação entre o interior e o exterior da instituição, cumprindo com as recomendações das autoridades da saúde, uma vez que se mantêm proibidas as visitas nos lares.

“Com muita emoção e muitas saudades”, Maria Antónia Angélico, de 66 anos, manifesta a vontade de voltar a ver, de perto, ainda que sem tocar, a mãe, Isabel Barreto, que festeja hoje 89 anos, reencontro que necessitou de lenços para enxugar as lágrimas.

Além da celebração do Dia da Mãe, cantaram-se os parabéns a Isabel Barreto, momento de alegria que foi partilhado com os dois filhos e mais dois familiares que entraram na cabine, todos protegidos com máscaras e luvas.

Na ‘box’ das emoções, a idosa e os seus familiares tocaram no vidro e juntaram as mãos, numa tentativa de se sentirem mais próximos, com a promessa: “Quando isto passar, vai lá almoçar”.