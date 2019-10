Em sete pontos, o documento final do Sínodo dos Bispos católicos sobre a Amazónia traça um guião do que pode ser a reconfiguração da Igreja Católica naquela região do globo. Mas não é só esse texto a fazê-lo: no sábado, quando interveio de improviso no final dos trabalhos ou no domingo, na homilia da missa conclusiva, o Papa Francisco apontou já pistas e orientações de trabalho para lá do Sínodo e do seu texto final, confirmando várias das reflexões e propostas.

Percebe-se, em alguns pontos, que o documento final é um texto de compromisso, que hesita mais em alguns pontos (no papel das mulheres, por exemplo) do que noutros. Mesmo assim, os avanços são significativos e vale a pena tentar entendê-los a partir de algumas chaves de leitura.

O texto, que agora Francisco tomará como base para o seu documento pós-sinodal (o Sínodo é só uma estrutura de aconselhamento do Papa, sem poder deliberativo), tem 29 páginas e organiza-se em 120 parágrafos distribuídos por cinco capítulos. O primeiro leva o título “Amazónia: da escuta à conversão integral”; os restantes são dedicados sucessivamente aos novos caminhos de conversão pastoral, cultural, ecológica e sinodal, dimensões interligadas da “única conversão ao Evangelho vivo que é Jesus Cristo”, como se lê no parágrafo 19, “para motivar a saída às periferias existenciais, sociais e geográficas da Amazónia”.

1. A Amazónia no mapa: um “rosto desfigurado”

Na missa conclusiva de domingo, 27 de Outubro, o Papa referiu vários aspetos que motivam a preocupação pela situação da Amazónia – e que, em última instância, estiveram também presentes na decisão, anunciada há dois anos, de convocar esta assembleia especial do Sínodo dos Bispos: o desprezo pelas populações indígenas e as suas tradições “apaga as suas gestas, ocupa os seus territórios e usurpa os seus bens”, afirmou.

Francisco acrescentou ainda, na homilia: “Quanta superioridade presumida, que se transforma em opressão e exploração, mesmo hoje! Vimo-lo no Sínodo, quando falávamos da exploração da Criação, da população, dos habitantes da Amazónia, do exploração das pessoas, do tráfico das pessoas! Os erros do passado não foram suficientes para deixarmos de saquear os outros e causar ferimentos aos nossos irmãos e à nossa irmã terra: vimo-lo no rosto desfigurado da Amazónia.”

A convocatória do Sínodo colocou a Amazónia sob a atenção mundial. Se os incêndios dos últimos meses provocaram comoção mediática e alguma convulsão política, o “pulmão do mundo” foi trazido para o centro do debate político por conta da proposta de uma assembleia de bispos para debater os “novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral”.

Os bispos justificam a importância da escolha do tema logo nos primeiros números: há uma consciência aguda sobre a “dramática situação de destruição que afeta a Amazónia”, lê-se no n.º2. E concretizam, falando do “desaparecimento do território e dos seus habitantes e das ameaças cada vez maiores ao “coração biológico” da terra, que pedem “mudanças radicais” e urgentes. “Está provado cientificamente que o desaparecimento do bioma amazónico terá um impacto catastrófico para o conjunto do planeta!”

2. Ecologia integral: a “dívida” aos indígenas e o Papa a evocar Greta

No discurso de improviso, sábado ao final da tarde, ao concluir os trabalhos do Sínodo, o Papa evocou as “manifestações feitas por jovens, seja no movimento de Greta [Thunberg] ou de outros” e nas quais se joga o futuro. “Os jovens saíram com o cartaz: ‘O futuro é nosso’, ou seja, não decidam vocês pelo nosso futuro.” E não é só a Amazónia que está em perigo, acrescentou: o Congo é outro ponto sensível, tal como o Chaco argentino, por exemplo.