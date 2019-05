Segundo a CEV “as ações de criminalização, violência e repressão acontecidas nas manifestações são contrárias às obrigações de respeito e garantia dos Direitos Humanos, contemplados na Constituição venezuelana e são violadoras dos tratados internacionais assinados pela República”.

“A Comissão de Justiça e Paz (da CEV) exige uma vez mais aos superiores da Guarda Nacional, do Serviço Bolivariano de Inteligência (serviços secretos), da Polícia Nacional Bolivariana, e ainda aos oficiais destes organismos de segurança e aos chamados coletivos, o devido respeito e garantia dos Direitos Humanos, o fim inadiável do uso criminoso da força letal no controlo das manifestações e a imediata libertação dos detidos arbitrariamente”, explica.

Por outro lado, a CEV solicita à Assembleia Nacional (parlamento, onde a oposição detém a maioria) que “determine as responsabilidades por estes factos a fim de que sejam tramitadas perante as instâncias correspondentes”.

O documento reitera “que as obrigações quanto ao respeito pelos direitos civis e políticos, como o direito à vida e à integridade pessoal, o direito a manifestar, ao devido processo e à livre expressão do pensamento, são invioláveis e que qualquer violação pode derivar em delitos que não prescrevem e não podem ser justificados pela obediência”.

A CEV “apela ao povo fiel e aos homens e mulheres de boa vontade a elevar orações pelo restabelecimento da concórdia e a fraternidade, pelo descanso eterno dos falecidos e pelo consolo dos familiares e das vítimas”.