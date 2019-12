"Logo após o nascimento de Jesus, José e Maria foram obrigados a fugir com o filho de Nazaré para o Egito para escapar do rei Herodes, um tirano. Eles temiam perseguição e morte", continuou Ristine.

"E se essa família procurasse refúgio no nosso país hoje? Imagine José e Maria separados na fronteira, e Jesus, com cerca de dois anos de idade, separado da sua mãe e colocado numa cela de um Centro de Detenção de Patrulha Fronteiriça, como mais de 5.500 crianças nos últimos três anos".

Milhares de pessoas, muitas demonstrando o seu apoio a Trump, condenaram a representação, a que chamaram de "blasfémia" e "estratégia política".

Outra igreja em Los Angeles, a Founders Metropolitan Community Church, montou o seu presépio com uma mensagem muito semelhante. Nele, o Menino Jesus também está numa gaiola, com um sinal que diz "para adoção". Maria e José também aparecem em gaiolas separadas, com placas onde se pode ler as palavras "Detenção" e "Deportação".

O Natal é usado por várias paróquias para tratar das questões atuais.

Uma igreja em Dedham, Massachusetts, já tinha colocado o seu Menino Jesus numa gaiola no ano passado, recebendo críticas de muitos conservadores, incluindo o apresentador Sean Hannity.

No ano anterior, o tema escolhido foi os ataques com armas de fogo mais mortais da história recente dos Estados Unidos e agora, em 2019, a Paróquia de St. Susanna dedicou o seu presépio às mudanças climáticas, colocando o menino Jesus a flutuar na água, cercado por garrafas de plástico.

"Não acho que estamos a tornar isto político, estamos apenas a pintar uma imagem precisa de como é o mundo hoje", disse o padre Steve Josoma ao canal WCVB.