Em declarações à Lusa, a propósito dos 40 anos da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), que hoje se assinalam, Vieira da Silva falou do que temos “ainda a conquistar”, realçando que “é preciso que os instrumentos que regulam as relações laborais tenham internalizada a questão da igualdade, ou seja, que a assumam como um objetivo”.

Recusando “dourar a pílula”, o governante reconhece que a igualdade entre mulheres e homens no trabalho “é um processo mais lento” do que gostaria, que “não melhora ao mesmo ritmo do que outras dimensões da luta contra a discriminação e do acesso à igualdade”.

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social considera que é necessário “aprofundar a perceção coletiva, também dos nossos parceiros sociais e dos nossos empregadores, de que a questão da demografia e da igualdade é um desafio nacional e estratégico para o futuro do país”.

No atual cenário, uma “dimensão que vai ganhar ainda mais” atenção é a desigualdade salarial, que "é hoje, quer a nível internacional, nomeadamente da União Europeia, quer a nível nacional, uma nova prioridade”, estando a ser produzida legislação no sentido de “uma maior eficácia das políticas públicas na garantia da igualdade salarial”, destacou o ministro.

De acordo com dados disponibilizados pela própria CITE, relativos a 2018, os salários médios das mulheres continuam a ser inferiores em 14,8% quando comparados com os salários médios auferidos pelos homens, o que corresponde a 58 dias de trabalho não remunerado por ano, em desfavor das mulheres.