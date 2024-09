Sob o mote “Portugal a crescer – o estado do Estado”, as jornadas parlamentares vão realizar-se na Assembleia da República e arrancam às 10:30 com um discurso da líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, terminando na terça-feira à tarde com a apresentação das conclusões pelo presidente do partido, Rui Rocha.

Ao longo de dois dias, os oito deputados da IL vão focar-se na saúde, educação, setor empresarial do Estado ou direitos humanos, devendo também abordar propostas do partido para o Orçamento do Estado, cerca de um mês antes da entrega da proposta do Governo.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, a líder parlamentar da IL, Mariana Leitão, salientou que o partido quer aproveitar as jornadas parlamentares para “ouvir a sociedade civil, os problemas das pessoas e não tanto a visão dos partidos”.

“Vamos fazer algumas mesas redondas e ter esta maior abertura à sociedade civil, recebendo os seus contributos e aproveitando para refletir sobre alguns dos assuntos, perceber quais são os problemas no dia-a-dia das pessoas, no terreno e nas próprias instituições”, frisou.

Estão assim previstos debates sobre saúde com um médico ou sobre creches com a presidente da Associação Nacional de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP).

Hoje à tarde realizar-se-á também um painel sobre direitos humanos que contará com a participação do presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha, e da pianista iraniana Aida Sigharian.

Apesar deste foco nos “problemas pessoas”, Mariana Leitão adiantou aos jornalistas que as jornadas parlamentares também servirão para o partido discutir e apresentar iniciativas legislativas, em particular para o Orçamento do Estado.

“É expectável que, nas conclusões, o presidente do partido apresente algumas das medidas para o Orçamento do Estado que, nestes dois dias, também serão alvo da nossa decisão”, referiu, reiterando que a visão do partido é que é necessário haver “menos impostos, menos despesa, uma gestão mais eficiente do dinheiro dos contribuintes e mais liberdade de escolha”.

Além do Orçamento do Estado, também haverá momentos em que os deputados da IL irão apresentar iniciativas sobre setores que o partido vê como cruciais, na saúde ou no setor empresarial do Estado.

“A questão do setor empresarial do Estado como forma de reduzir a despesa será um dos pontos em que um dos nossos deputados irá falar para perceber onde é que estão algumas das ineficiências do Estado e onde é que pode tornar as coisas mais eficientes para poupar dinheiro aos contribuintes”, exemplificou Mariana Leitão.

Estas são as primeiras jornadas parlamentares da IL desde as eleições legislativas de março deste ano, quando o partido obteve 4,94% e conseguiu manter os oito assentos parlamentares que tinha conquistado em 2022.

As últimas jornadas parlamentares da IL realizaram-se em julho de 2023, na Região Autónoma da Madeira. Na altura, o partido tinha aproveitado a ocasião para apresentar uma proposta de Lei de Bases da Saúde, intitulada ‘Sua Saúde’.