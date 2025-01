O cancelamento ocorreu devido a problemas de saúde do juiz Moshe Bar Am, que foi diagnosticado com gripe, de acordo com informações recolhidas pelo jornal israelita The Jerusalem Post.

A situação levou à suspensão de todas as audiências agendadas para esta semana, o que significa que Netanyahu só vai comparecer em tribunal na próxima segunda-feira.

O primeiro-ministro israelita começou a ser ouvido no tribunal em 10 de dezembro e, desde então, foi ouvido em outras poucas ocasiões. A este ritmo, é provável que a sua audição irá se arrastar pelos próximos meses.

O mais grave dos casos contra Netanyahu é o intitulado Caso 4000, no qual enfrentará acusações de suborno, fraude e abuso de confiança por aprovar regulamentos que beneficiaram o acionista maioritário do Bezeq Group, Shaul Elovitch, em troca de uma cobertura favorável do Governo pelo portal de notícias israelita Walla.

O primeiro-ministro israelita foi também acusado de fraude e abuso de confiança por receber presentes ilegais avaliados em 700.000 shekels (cerca de 183.000 euros) em troca de favores.

Foi também acusado de fraude e abuso de confiança por tentar prejudicar o jornal Israel Hayom, através do concorrente Yedioth Ahronoth, em troca de uma cobertura mais favorável ao primeiro-ministro pelo último diário.