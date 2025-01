O que é a DeepSeek?

A DeepSeek é uma empresa chinesa de Inteligência Artificial (IA) sediada em Hangzhou que surgiu há alguns anos a partir de uma startup universitária. O objetivo é criar uma ferramenta de inteligência geral artificial ao nível de um humano, algo que nenhuma empresa de tecnologia conseguiu alcançar.

A nível tecnológico ainda podem ter muito a melhorar, mas adotaram uma abordagem diferente para construir o modelo de IA, com um resultado que aparenta ser mais barato de operar do que os concorrentes nos EUA.

Porque é que só agora estamos a ouvir falar desta empresa?

A empresa está a revolucionar discretamente o mundo da IA ​​há algum tempo com as suas inovações técnicas, incluindo uma relação custo-desempenho várias vezes menor do que a dos modelos feitos pela Meta (Llama) e OpenAI (Chat GPT).

Não faz tanta publicidade relativamente às inovações que produz e estão mais concentrados no lucro. Porém, é cada vez mais descarregada como aplicação pelos utilizadores.

Declarou ainda que não investiu mais do que 5,6 milhões de dólares para desenvolver o seu modelo, uma quantidade irrisória comparada aos milhares de milhões investidos pelos conglomerados norte-americanos.

O que é o modelo R1?

Este é o modelo DeepSeek IA (o DeepSeek-R1) que mais está a deixar os utilizadores impressionados, sendo que terá um desempenho no mesmo nível do modelo o1 da OpenAI, lançado para utilizadores do Chat GPT em dezembro.

O modelo da DeepSeek precisou de uma quantidade muito menor de chips para treinar do que os seus concorrentes ocidentais, mas tem capacidades equivalentes às dos líderes norte-americanos do setor.

Segundo a empresa, o modelo foi treinado ao longo de 55 dias, utilizando um conjunto de 2.048 unidades de processadores gráficos H800 do fabricante norte-americano de semicondutores Nvidia, uma versão de baixa capacidade concebida para o mercado chinês, face às restrições impostas pelos Estados Unidos sobre as exportações de alta tecnologia para a China.

Esta segunda-feira, esta foi a aplicação gratuita mais popular descarregada na loja da Apple no Reino Unido e em outras partes do mundo, avança o jornal britânico The Guardian.

Quem lidera esta ferramenta?

Liang Wenfeng, que costumava administrar um fundo chinês que agora financia a DeepSeek.

Por que é que as ações de tecnologia dos EUA caíram?

Milhares de milhões de dólares foram varridos de grandes ações de tecnologia depois das notícias sobre o desempenho do chatbot DeepSeek se espalharem amplamente no fim de semana. O momento foi significativo, porque nos últimos dias as empresas de tecnologia dos EUA prometeram centenas de milhões de dólares a mais para investimento em IA, algo que não parece possível neste momento.

O que aconteceu em Wall Street?

O conglomerado norte-americano de semicondutores Nvidia 'afundou' ontem em Wall Street ao desvalorizar 17%, no seguimento de notícias sobre a chinesa DeepSeek, que tinha apresentado na semana passada um modelo de inteligência artificial (IA) de baixo preço.

A perda de capitalização bolsista da Nvidia no dia de ontem foi de 589 mil milhões de dólares (em termos de comparação, este valor corresponde a cerca de duas vezes o do produto interno bruto de Portugal no ano de 2023).

Esta perda é uma das piores alguma vez registada na praça bolsista nova-iorquina, apontaram os meios locais, com os investidores a digerirem a possibilidade de uma solução mais rentável que a dos grupos dos EUA em matéria de IA.

Em consequência da perda, a Nvidia perdeu o estatuto de empresa com a maior capitalização mundial, passando para trás da Apple e da Microsoft.

Quais as consequências nos EUA?

No seguimento desta queda, uma grande parte do setor dos semicondutores foi afetada: a Broadcom perdeu 17,40%, a AMD 6,37%, a Micron 11,71% e a Marvell Technology 19,10%.

Outros nomes grandes da tecnologia, que fizeram investimentos elevados para encontrar o seu espaço no setor, como a Alphabet ('holding' da Google), recuou 4,03%.

*Com agências