O assunto foi suscitado no início da reunião plenária pelo deputado socialista Pedro Delgado Alves, que disse ter tido conhecimento de um vídeo no qual, “no quadro de uma visita [ao parlamento] acompanhada por um deputado do grupo parlamentar da IL, o senhor deputado Bernardo Blanco”, um ‘youtuber’ gravou uma intervenção no púlpito da Sala das Sessões.

Num discurso no qual defende o alojamento local, Tiago Paiva (que publica vídeos na plataforma 'Youtube') termina a sua intervenção acrescentando “um insulto expresso e grave” dirigido ao primeiro-ministro, considerou Pedro Delgado Alves, antecipando que levará esta questão à próxima reunião da Conferência de Líderes e apelando à bancada da IL que peça desculpa.

O líder parlamentar da IL, Rodrigo Saraiva, pediu logo de seguida desculpa pelo vídeo, explicando que a visita de dois ‘youtubers’ ao parlamento estava incluída no âmbito de atividades que pretendem aproximar “os mais jovens da realidade parlamentar”.

“Esse era o objetivo daquela visita, houve dois ‘youtubers’ que estiveram aqui a fazer vídeos, infelizmente, um deles não teve o comportamento digno, o qual lamentamos e pedimos desculpa”, disse, recebendo palmas de alguns deputados do PS e do PSD.

Momentos antes, Pedro Delgado Alves tinha ressalvado que o PS incentiva visitas de cidadãos ao parlamento, mas salientou que “há insultos que em determinados espaços não são toleráveis”.

Após o pedido de desculpas da IL, o líder do Chega, André Ventura, pediu a palavra para criticar o PS, referindo alegados “atos obscenos” levados a cabo por “pessoas do PS e da Juventude Socialista” dirigidos ao Chega, em visitas ao parlamento, na bancada do partido.

“A IL responde como quiser, têm sorte de não ser alguém do Chega. Porque se fosse alguém do Chega sabem o que é que nós diríamos? Que foi muito bem dito, nós faríamos a mesma coisa”, disse, numa referência ao vídeo no qual é proferida linguagem insultuosa ao chefe do Governo português.

Pedro Delgado Alves, do PS, afirmou que “se for verdade” o que o Chega afirmou, tal atitude merece “o mesmo repúdio” que o episódio com a IL, saudando Rodrigo Saraiva pela “dignidade que mostrou” ao pedir desculpa.

Edite Estrela, a presidente da Mesa em exercício, lembrou que a próxima Conferência de Líderes está marcada para dia 10, na qual serão discutidos dois incidentes que envolveram deputados do Chega: um, em 12 de Abril, com a vice-presidente do parlamento Edite Estrela e o segundo relativo à sessão de boas-vindas ao presidente brasileiro, Lula da Silva.

Segundo a súmula da última Conferência de Líderes, Santos Silva declarou que “pretendia ouvir os vice-presidentes e os líderes sobre estes factos e, em geral, as questões de comportamento e disciplina no plenário, em ponto específico e autónomo”.