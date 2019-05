“A capacidade de carga humana na área terrestre da ilha da Berlenga é fixada até ao limite máximo de 550 pessoas em simultâneo”, excluindo residentes sazonais habituais, prestadores de serviços e representantes das entidades oficiais com jurisdição na Reserva Natural das Berlengas, determina a portaria assinada pela secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Célia Ramos.

O limite máximo de visitantes justifica-se pela existência de espécies e ‘habitats’ naturais “sensíveis” e a pequena dimensão terrestre do arquipélago, que obriga a haver condicionantes de segurança das pessoas e serviços de apoio em funcionamento, explica a portaria.

A imposição de um limite decorreu também de estudos científicos e já estava prevista no regulamento do Plano de Ordenamento da Reserva, em vigor desde 2008, mas nunca chegou a ser fixada.

Segundo a portaria, um grupo de trabalho está a elaborar, até ao fim deste mês, uma nova proposta de regulamento para regular o controlo de pessoas presentes na reserva natural, fazendo o balanço entre as que pernoitam a ilha, as que visitam a parte terrestre e as que desenvolvem atividade na área marinha do arquipélago.