De acordo com um comunicado do IPMA, as ilhas do grupo Ocidental dos Açores (Flores e Corvo) estão sob aviso amarelo entre as 03:00 e as 21:00 locais de terça-feira, por causa da “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada”.

Para as ilhas do grupo Central (Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa), o aviso amarelo vigora entre as 03:00 e as 09:00 locais de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha também alertaram hoje para agitação marítima no arquipélago dos Açores entre terça-feira e sexta-feira, com ondulação que poderá atingir uma altura máxima de sete metros.

“A previsão do estado do mar aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no arquipélago dos Açores a partir de amanhã, terça-feira, 01 de outubro, e até à manhã de sexta-feira, 04 de outubro”, referem aquelas entidades em comunicado.

Segundo a nota enviada à agência Lusa, a agitação marítima “será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante oés-sudoeste, com uma altura significativa que poderá atingir os quatro metros e uma altura máxima de sete metros, com um período médio a variar entre os oito e os 10 segundos”.

São ainda esperados ventos provenientes do quadrante sudoeste, “com uma intensidade média de até 55km/h [quilómetros/hora] e rajadas até 100km/h”.