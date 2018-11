As ilhas dos grupos central, ocidental e oriental, nos Açores, passam a estar sob aviso amarelo, devido à agitação marítima, até à madrugada de domingo, segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

De acordo com a informação na página oficial do SRPCBA, o anterior aviso laranja passou a amarelo nos três grupos de ilhas do arquipélago entre as 21:23 de hoje e as 06:00 de domingo.

As ondas deverão registar alturas entre os seis e sete metros, em função dos parâmetros definidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o aviso amarelo.

Relativamente ao vento, a velocidade média das rajadas deverá estar entre os 65 e os 74 quilómetros por hora e a rajada máxima não deverá ultrapassar os 100 quilómetros por hora.