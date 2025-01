O gesto feito pelo CEO da Tesla e da SpaceX na segunda-feira, no dia da tomada de posse do presidente dos EUA, Donald Trump, atraiu comparações com a saudação nazista, uma alegação que Musk rejeita.

Ativistas do grupo alemão Center for Political Beauty e britânicos do grupo Led by Donkeys partilharam esta tarde imagens e vídeos online da ação de protesto que realizaram na noite de quarta-feira.

"Heil" foi projetado na fábrica perto de Berlim, mesmo ao lado da palavra 'Tesla'. Philipp Ruch, fundador do Center for Political Beauty, disse à AFP que Musk fez uma saudação semelhante à que “os neonazistas americanos praticaram durante anos”.

*Com AFP