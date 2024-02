Mais de 69 mil estruturas na Faixa de Gaza, ou 30% do total, sofreram vários graus de danos no conflito em curso com Israel, informou hoje a ONU, com base na análise de imagens de satélite de alta resolução.

Mais de 22.000 estruturas foram destruídas, 14.000 estão gravemente danificadas e cerca de 33.000 estão moderadamente danificadas, disse o Centro de Satélites da ONU (UNOSAT), com base em imagens recolhidas a 6 e 7 de janeiro. Os bairros da cidade de Gaza (centro da Faixa de Gaza) e de Khan Yunis (sul), palco de violentos combates entre as tropas israelitas e os milicianos dos grupos jihadistas palestinianos Hamas e Jihad Islâmica, foram os que sofreram mais danos. Os dados indicam também danos em mais de 93.000 casas de família, declarou a UNOSAT, sublinhando que todos estes dados "mostram o nível generalizado de destruição e a necessidade urgente de apoio à população". A guerra entre Israel e o Hamas eclodiu a 7 de outubro, quando comandos do Hamas infiltrados a partir de Gaza levaram a cabo um ataque sem precedentes em solo israelita, matando mais de 1.160 pessoas, na sua maioria civis, segundo uma nova contagem da agência noticiosa France-Presse (AFP), com base em dados oficiais israelitas. Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, no poder em Gaza desde 2007, e lançou uma ofensiva militar que causou mais de 27.000 mortos, a grande maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do movimento.