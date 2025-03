Segundo os dados divulgados pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), a maioria das rotas registou em janeiro e fevereiro uma diminuição homóloga do número de chegadas, a rota do Mediterrâneo Central contrariou a tendência, com um aumento de 48%, para as 6.863 entradas irregulares na UE.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

Apesar de registar uma diminuição de 40% em relação ao mesmo período de 2024, o corredor da África Ocidental continuou a ser a rota mais ativa para a migração irregular, com 7.182 chegadas registadas.

A do Mediterrâneo Oriental registou uma quebra de 35%, para as 6.465 tentativas de entrada na UE e a rota dos Balcãs Ocidentais viu a sua atividade recuar 64%, para as 1.400.

A rota do Mediterrâneo Ocidental apresentou um ligeiro quebro de 2%, para as 2.087 entradas em janeiro e fevereiro.

O Afeganistão, o Bangladesh e o Mali são os principais países de origem.