Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República foi das primeiras figuras nacionais a assinalar a morte da pintora Paula Rego, destacando a sua projeção no mundo, e disse que irá falar com o primeiro-ministro sobre como assinalar esta perda em termos de luto nacional.

Questionado pelos jornalistas, em Braga, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "tinha acabado de saber" da notícia da morte de Paula Rego e considerou que era a artista plástica portuguesa "com maior projeção no mundo certamente desde que nos deixou [Maria Helena] Vieira da Silva".

"É uma perda nacional. Certamente eu falarei com o senhor primeiro-ministro [António Costa] para ponderar como assinalar em termos de luto nacional essa perda, porque tem uma projeção muito longa, muito rica e muito prestigiante para Portugal", disse o chefe de Estado.

Segundo o Presidente da República, era uma artista plástica "muito completa", com projeção mundial durante "longas décadas".

"Há longas décadas que Paula Rego não é só muito importante em Portugal, em Inglaterra, onde vivia e onde eu pude visitá-la no seu estúdio em 2016, mas por todo o mundo", reforçou.

Marcelo Rebelo de Sousa mencionou que esteve com o filho da pintora recentemente "na inauguração da exposição em Londres, depois em Haia e depois em Espanha, em Málaga" e que essa exposição "era uma recolha e uma homenagem numa altura em que se sabia que Paula Rego estava já doente, bastante doente".

"Nenhum de nós podia imaginar que pudesse desaparecer", acrescentou.

O Presidente da República transmitiu à família da pintora "os sentimentos de todo o povo português".

Galeria Victoria Miro

"É com imensa tristeza que anunciamos a morte da Dama Paula Rego, artista britânica e nascida em Portugal, aos 87 anos. Morreu pacificamente esta manhã, depois de um curto período de doença, na sua casa no norte de Londres, acompanhada da família. Os nossos mais sentidos pensamentos estão com eles", escreveu a conta oficial da galeria de arte Victoria Miro.

Pedro Adão e Silva (Ministro da Cultura)

Em declarações à CNN, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, recorda Paula Rego como "uma grande contadora de histórias através da pintura" e destaca-a como "a mais reconhecida das artistas plásticas portuguesas", cujo contributo foi "notável" e alvo de "enorme reconhecimento público".

O ministro da Cultura confirmou ainda que o Governo vai decretar luto nacional pela morte da artista plástica, "com isso reconhecendo o papel e a centralidade de Paula Rego para a cultura portuguesa, internacional e universal", disse Pedro Adão e Silva.

Augusto Santos Silva (Presidente da AR)

Partido Social Democrata

"Foi com consternação que o Partido Social Democrata recebeu a notícia do falecimento de Paula Rego", lê-se num comunicado oficial publicado pelo partido.

"Figura de referência da pintura nacional, Paula Rego faleceu hoje em Londres, onde vivia, aos 87 anos. Nascida a 26 de janeiro de 1935, em Lisboa, a pintora destacou-se no panorama internacional pelo seu trabalho, tendo recebido várias distinções e deixando uma marca indelével na nossa cultura", continua a nota.

"Nesta hora de pesar, a direção do Partido Social Democrata, na figura do seu Presidente, Rui Rio, expressa a toda a família o seu mais sentido pesar", termina o texto.

Centro Nacional de Cultura

“O Centro Nacional de Cultura manifesta o grande desgosto pelo falecimento da sua sócia efetiva, hoje ocorrido. Apresentamos sentidas condolências à família e amigos”, lê-se numa nota publicada no ‘site’ do CNC.

O CNC recorda que Paula Rego era “uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional”.

Catarina Martins (coordenadora do BE)

Francisco José Viegas (ex-secretário de Estado da Cultura)

Pedro Marques (Deputado Europeu do PS)

Paulo Rangel (Deputado Europeu do PSD)

Isabel Moreira (Deputada do PS)