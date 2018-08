Visivelmente emocionado, jurou "fé sincera e fidelidade ao Paquistão" e prometeu trabalhar "no interesse da soberania e pela integridade, solidaridade, bem-estar e prosperidade do país". A cerimonia de posse foi realizada no palácio presidencial perante as principais autoridades civis e militares do Paquistão, dignitários estrangeiros e diplomáticos.

Também estiveram presentes todos os jogadores de críquete paquistaneses campeões do mundo em 1992, quando Imran Khan era capitão da equipa, alguns jogadores indianos especialmente convidados para a ocasião e vários artistas.

A nova primeira-dama, Bushra Bibi, coberta por um niqab branco que só deixava ver os olhos, fez sua primeira aparição pública desde seu casamento no início de 2018.

Khan foi eleito pelo parlamento na sexta-feira depois do seu partido ter vencido as eleições legislativas de 25 de julho. Com 65 anos, era o grande favorito face ao seu único adversário, Shahbaz Sharif, irmão do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif. O ex-jogador de críquete obteve 176 votos, quatro a mais que os que precisava para ser eleito.

O Movimento pela Justiça (PTI), o partido de Khan, venceu as legislativas, mas não conseguiu a maioria absoluta. Desde então, dirigentes do PTI negociavam com outras formações e deputados independentes para formar um governo de coligação.

Shahbaz Sharif, chefe das fileiras da Liga Muçulmana do Paquistão (PML), não dispunha praticamente de qualquer possibilidade para ser eleito.

Alguns analistas descreveram a campanha das legislativas como uma das mais "sujas" da história do país pelas supostas manipulações em benefício de Khan realizadas pelo exército paquistanês, ator protagonista da política deste país, com vários golpes de Estado.