As vias de acesso à Puerta del Sol, local onde vai inaugurar esta terça-feira as luzes de Natal, às 19 horas (18 horas em Lisboa), estão totalmente entupidas. Segundo o El Espanol, a linha de metro da Gran Via colapsou devido à quantidade de pessoas e as ruas em redor estão totalmente entupidas.

Em Barcelona, o jornal El Mundo questiona até onde vai o limite para se obter uma boa selfie.

Numas imagens publicadas pelo canal catalão btv notices, e que o diário espanhol também partilhou nas suas redes sociais, pode ver-se uma mulher a fotografar uma criança que colocou no meio da estrada, no Paseo de Gracia, uma avenida muito movimentada de Barcelona, enquanto o sinal estava vermelho para os carros.

Logo de seguida, dezenas de viaturas parecem arrancar de um sinal que ficou verde.

A grande afluência de pessoas levou a polícia a intervir de modo a evitar acidentes.

"Vivemos na cultura do vale tudo por uma selfie", escreve o diário espanhol ao mostrar imagens de pessoas que se juntam no meio da avenida para sacar uma foto, ignorando totalmente o trânsito automóvel.

"O êxito da iluminação de Natal do Paseo Gracia está a gerar situações de perigo porque as pessoas não olham a meios para fazer a melhor foto, colocam-se no meio da estrada quando o sinal está vermelho para os carros", escreve o jornal.