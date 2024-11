O incêndio arrasou cerca de 8.300 hectares em apenas 48 horas no condado de Ventura, ao norte de Los Angeles. Segundo informações preliminares, o fogo destruiu 132 casas e danificou outras 88.

Mais de 11 mil construções estavam ameaçadas e as chamas já deixaram cinco feridos, segundo os bombeiros.

Robin Wallace contou como o lar onde cresceu foi consumido em minutos. “Esperávamos voltar para ir buscar algumas coisas, mas não pudemos. À tarde, estava tudo destruído. Foi muito rápido.”

Linda Fefferman, que conseguiu fugir das chamas com o marido e três dos seus cinco animais de estimação, narrou para os meios locais a sua fuga, minutos antes da sua casa ser consumida pelo inferno.

"Foi assustador", disse. "Vimos [de um estacionamento] o fumo, provavelmente a nossa casa a ser queimada. Até agora, contamos entre 14 e 15 [casas destruídas] na nossa rua", comentou Fefferman, que diz não estar preparada para ver as cinzas do que era o seu lar.

"Emocionalmente não estou pronta. Estou a ir a pouco a pouco [...] Quando perdemos tudo, a cabeça também se perde".

As chamas começaram na quarta-feira pela manhã, quando a região se encontrava sob alerta vermelho devido ao avanço de ventos poderosos e pela baixa humidade.

Entretanto, as condições climáticas melhoraram na manhã desta sexta-feira, abrindo uma janela para os mais de 2.400 bombeiros que lutam, por ar e terra, para controlar este incêndio perigoso. Segundo as autoridades, o enorme esforço só conseguiu conter 7% do fogo.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) informou na manhã de hoje que, apesar do vento ter diminuído um pouco, os níveis de humidade continuam muito baixos na região.

"A ação do fogo moderou devido à diminuição dos ventos", resumiu o departamento dos bombeiros, Contudo, advertiu que "o incêndio continua a ser uma ameaça para as infraestruturas críticas". "Está a queimar um terreno escarpado e acidentado, com material combustível seco e recetivo, que dificultam os trabalhos de contenção."

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, visitou ontem as comunidades afetadas e decretou estado de emergência na área mais castigada de Ventura.