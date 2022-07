A aldeia da Petisqueira, no concelho de Bragança, "está fora de perigo" do incêndio que deflagrou ao início da manhã de hoje em Espanha e que, às 19:00 de hoje, estava ativo com duas frentes no lado português.

A informação foi avançada à Lusa pelo comandante dos bombeiros de Bragança, Carlos Martins, que explicou que depois de durante quase todo o dia o fogo ter estado contido no outro lado da fronteira acabou por passar para Portugal. O incêndio obrigou a afastar da aldeia da Petisqueira 14 habitantes, que já regressaram, apesar de agora o incêndio lavrar apenas do lado português e já estar resolvido em Espanha, segundo ainda o comandante dos bombeiros. "A aldeia está fora de perigo", assegurou Carlos Martins, indicando que o incêndio tem "duas frentes ativas" e o combate às chamas está "a correr favoravelmente". "Agora o que está a arder, é tudo em Portugal", afirmou. A meio da tarde de hoje, 14 habitantes da Petisqueira, uma aldeia fronteiriça de Bragança, foram afastados da localidade para "uma zona segura" junto ao campo de futebol e para a aldeia vizinha de Deilão "por precaução. O alerta para o incêndio em Espanha junto à fronteira foi dado pouco depois das 07:00 e o combate está a ser feito por meio portugueses e espanhóis. Do lado português estavam no terreno, por volta das 19:15, 113 operacionais, 46 viaturas e dois meios aéreos, de acordo com informação disponibilizada na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil.