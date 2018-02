Um incêndio de grandes proporções deflagrou hoje a Base de Logística de Serviços Integrados da Sonangol (Sonils), em Luanda, informou o serviço de bombeiros, que no local tenta controlar a situação e apurar as causas.

A informação foi avançada à agência Lusa, pelo porta-voz do Comando Provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda, Faustino Minguês, afirmando que a grande concentração de combustíveis no local poderá estar na origem do incêndio.

“As forças estão lá a tentar extinguir o incêndio e ainda não se sabe as verdadeiras causas que estão na origem do mesmo, mas presume-se que seja a grande concentração de combustíveis que lá se encontra”, disse.

O mesmo responsável frisou que os esforços dos bombeiros são também para “evitar que o mesmo se propague” a instalações e edifícios adjacentes.

A Base de Logística de Serviços Integrados da Sonangol atua no carregamento e descarga de navios, aluguer de equipamentos e de infraestruturas de apoio, entre os quais escritórios, armazéns e áreas de armazenagem a céu aberto.