De acordo com o Le Figaro, os bombeiros receberam o alerta às 7h44. As chamas eram visíveis do exterior do edifício, através do vitral da fachada.

"Não estamos no cenário de Notre-Dame de Paris", garantiu o diretor do serviço departamental de bombeiros e salvamentos de Loire-Atlantique. O dano foi "concentrado no grande órgão", que "parece estar completamente destruído", disse Laurent Ferlay. "A plataforma em que está localizado é muito instável e ameaça entrar em colapso".

Até ao momento ainda não se sabe o que esteve na origem no incêndio na catedral de São Pedro e São Paulo de Nantes, que está a ser combatido por 60 operacionais. A autarca de Nantes já anunciou a abertura de um inquérito para averiguar as causas do fogo.

"Devemos saudar o notável profissionalismo das equipas", disse Johanna Rolland. "É um dia marcado pela tristeza. A nossa catedral é um lugar [importante] para todos os residentes de Nantes, faz parte da nossa história, da nossa herança", frisou.

Esta não é a primeira vez que a catedral de Nantes sofre um incêndio. A 28 de janeiro de 1972, a igreja foi atingida pelas chamas depois de um carpinteiro que reparava o telhado ter incendiado acidentalmente o local. O espaço esteve fechado ao culto até maio de 1985.