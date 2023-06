Os bombeiros sapadores foram chamados à zona das docas por causa de um incêndio no restaurante Kubo, nas docas de Lisboa, que acabou por ficar destruído pelo fogo.

João Campos, responsável pelos eventos do KUBO, disse ao SAPO24 que "neste momento ainda é muito cedo.. não faço ideia do que poderá ter acontecido". Adiante, na conversa, diz suspeitar que terá sido alguma coisa com início no lado de fora uma vez que o espaço esteve encerrado na noite de quinta-feira.

Com a voz embargada fala em "custos incalculáveis" e na total destruição dos dois andares do espaço, onde ainda diz estar "muito fumo". "Tínhamos eventos marcados até ao fim de agosto... até ao fim do ano", desabafa.

Quanto à rapidez dos meios de socorros diz não poder saber porque não estava no local.

Para já ainda não há indícios que apontem para o motivo do incêndio, do qual não resultaram feridos.

No local encontram-se ainda dezenas de operacionais e 12 viaturas. Também a PJ já está no local a recolher possíveis provas.