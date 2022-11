De acordo com a fonte, o alerta foi dado pouco depois das 05:00, tendo sido mobilizados para o local 15 viaturas e 48 operacionais e havendo apenas a registar danos materiais.

O Correio da Manhã refere que o incêndio terá deflagrado perto de um local com várias tendas ocupadas por sem-abrigo, estando as causas do sinistro ainda por apurar, mas descartando as autoridades a possibilidade de mão criminosa.