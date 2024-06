"Os embaixadores chegaram a um acordo de princípio sobre o quadro das negociações de adesão da Ucrânia e da Moldávia. A presidência belga convocará as primeiras conferências intergovernamentais a 25 de junho", indicou a fonte da AFP.

Essa decisão deve ser validada formalmente em reunião dos ministros europeus no dia 21 de junho. Nos Países Baixos é necessária a aprovação parlamentar. Em meados de dezembro, os chefes de Estado e de governo da UE abriram o caminho para as negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldávia. Até então, a Hungria já tinha bloqueado o início formal das negociações com a Ucrânia, considerando que as condições não estavam a ser cumpridas.

A Comissão Europeia considerou no dia 7 de junho que a Ucrânia e a Moldávia cumpriam todas as condições prévias para iniciar as negociações formais. O executivo europeu exigiu que Kiev tomasse medidas para combater a corrupção e o domínio dos oligarcas. A Comissão também pediu que se levasse mais em conta as minorias, uma medida insistentemente solicitada por Budapeste, dada a presença de uma comunidade húngara na Ucrânia.